Pierwsze podium od 12 lat! Co za konkurs skoczków w Lahti

Skoczkowie narciarscy Kamil Stoch i Kacper Tomasiak zajęli siódme miejsce w konkursie duetów w Pucharze Świata w fińskim Lahti. Wygrali Austriacy przed Słoweńcami i Finami, dla których było to pierwsze podium PŚ od 12 lat.

Stoch skoczył 121,5 m, 122,5 m i 122 m, natomiast Tomasiak - 116 m, 123 m i 116 m. Polacy zgromadzili 776,6 pkt.

 

Austriacy Jan Hoerl i Daniel Tschofenig zdobyli łącznie 858,6 pkt, Słoweńcy Anze Lanisek i Domen Prevc - 836,8 pkt, a Finowie Antti Aalto i Niko Kytosaho - 805,3 pkt. Tuż za podium uplasowali się Felix Hoffmann i Philipp Raimund z Niemiec - 804,1 pkt. Piąte miejsce zajęli Szwajcarzy, a szóste - Norwegowie.

 

Do drugiej serii awansowało 12 ekip, a w trzeciej wystąpiło osiem najlepszych duetów. Już w pierwszej serii zdyskwalifikowano Japończyków, gdyż Ren Nikaido miał zbyt długie narty w stosunku do swojej masy ciała.

 

Aalto i Kytosaho wywalczyli dla swojego kraju pierwsze podium od 12 lat. 

KP, PAP
