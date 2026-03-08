Przed nami interesujące starcie w PKO BP Ekstraklasie, gdzie Legia Warszawa podejmie Cracovię. Stołeczny klub pod wodzą Marka Papszuna zaliczył zdecydowany progres w swojej grze, ale wciąż nie może wydobyć się ze strefy spadkowej. Czy to się uda po meczu z Cracovią?

Sezon 2025/2026 PKO BP Ekstraklasy zdecydowanie nie jest łatwy dla Legii. Piłkarze z Warszawy najpierw pod wodzą Edwarda Iordanescu, po drodze pod przewodnictwem Inakiego Astiza, a obecnie pod batutą Marka Papszuna nie mogą wyjść ze strefy spadkowej i realnie mierzą się z widmem spadku. Nadzieja pozostała w realnym punktowaniu w tabeli, zwłaszcza gdy robią to też bezpośredni rywale o utrzymanie.

Cracovia z kolei nie ma najlepszego okresu, bowiem ostatnio wygrała tylko z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza na początku lutego. Od tego momentu drużyna z Krakowa tylko remisowała, a nawet przegrała z Piastem Gliwice. Czy ten trend odwróci się w Warszawie? Przekonamy się już wieczorem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Cracovia od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport