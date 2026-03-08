Przed nami interesujące starcie w PKO BP Ekstraklasie, gdzie Motor Lublin podejmie Górnik Zabrze. Stawką jak zwykle są punkty w tabeli, ale obie ekipy mają odmienne cele w tym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Boniek motywuje piłkarzy Zawiszy. Oto, co im obiecał za triumf w Pucharze Polski

Motor broni się przed spadkiem i ma tylko trzy punkty przewagi nad ostatnim bezpiecznym miejscem. Piłkarze z Lublina chcą zatem pójść za ciosem i odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu, co znacząco ułatwi im walkę o utrzymanie.

Górnik z kolei chce powrócić na szczyty tabeli po słabszym okresie. Piłkarze ze Śląska przegrali dwa ostatnie mecze i przestali punktować z taką regularnością jak na początku sezonu. Lukas Podolski i spółka wciąż mogą powalczyć o mistrzostwo kraju, ale aby tak się stało punktowanie w meczach z niżej notowanymi rywalami powinno być obowiązkiem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Górnik Zabrze od godz. 12:15 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport