Przed nami interesujące starcie w PKO BP Ekstraklasie, gdzie Radomiak Radom podejmie GKS Katowice. Obie drużyny plasują się w środku tabeli, ale różnice punktowe pomiędzy strefą spadkową, a potencjalnymi pucharowiczami są tak małe, że każde „oczko” zdobyte w walce z bezpośrednim rywalem może być na wagę złota.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsze zwycięstwo Radomiaka w tym roku! Cztery gole w Radomiu

Radomiak niedawno przełamał się po niefortunnej passie remisów i porażek triumfując w starciu z Arką Gdynia. Tym razem podopieczni Goncalo Feio będą chcieli pójść za ciosem.

GKS z kolei również nie może narzekać na brak formy, gdyż piłkarze z Katowic pokonali w prestiżowych derbach Górnego Śląska Górnik Zabrze 3:1. Starcie z Radomiakiem może być dla „Gieksy” okazją do zdobycia kolejnych punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - GKS Katowice od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport