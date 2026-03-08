Przed nami interesujące starcie w PKO BP Ekstraklasie, gdzie Raków Częstochowa podejmie Pogoń Szczecin. Podopieczni trenera Łukasza Tomczyka wciąż liczą się w walce o mistrzostwo Polski, z kolei Kamil Grosicki i spółka prezentują świetną formę notując trzy wygrane z rzędu.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpańskie media bez wątpliwości wobec Lewandowskiego! "Pancernik"

Raków nie może zaliczyć ostatnie okresu do udanych. Tylko pięć punktów w pięciu ostatnich spotkaniach sprawiły, że częstochowianie tracą do lidera siedem punktów. Piłkarze spod Jasnej Góry muszą zatem powalczyć o punkty w kolejnych meczach i unikać przestojów w punktowaniu.

Pogoń z kolei po słabszym początku sezonu wróciła do dobrej gry. Szczecinianie pokonali kolejno Arkę Gdynia, Górnik Zabrze i Widzew Łódź, a teraz ostrzą sobie zęby na Raków. W przypadku zwycięstwa zespół, który jeszcze niedawno bronił się przed spadkiem może nawet realnie włączyć siędo gry o mistrzostwo kraju. Czy tak się stanie? Zobaczymy w niedzielę w Częstochowie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport