PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo
Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel to pierwszy z niedzielnych meczów siatkarskiej PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
W niedzielnym spotkaniu zmierzą się drużyny, które dzieli zaledwie jeden punkt w tabeli PlusLigi. Trefl zgromadził na swoim koncie 34 punkty, natomiast Jastrzębski Węgiel - o jedno oczko mniej.
W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie górą było JSW, triumfując 3:1.
Jak będzie tym razem?
