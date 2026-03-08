PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel to pierwszy z niedzielnych meczów siatkarskiej PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W niedzielnym spotkaniu zmierzą się drużyny, które dzieli zaledwie jeden punkt w tabeli PlusLigi. Trefl zgromadził na swoim koncie 34 punkty, natomiast Jastrzębski Węgiel - o jedno oczko mniej.

 

W pierwszym meczu tych drużyn w tym sezonie górą było JSW, triumfując 3:1.

 

Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14.45.

