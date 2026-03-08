PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo
PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin to niedzielny hit PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
W niedzielę dojdzie do wielkiego hitu siatkarskiej PlusLigi. PGE Projekt Warszawa podejmie Bogdankę LUK Lublin, aktualnych mistrzów Polski.
Tak ma wyglądać skład Bogdanki LUK Lublin w sezonie 2026/2027
Gospodarze w 23 meczach zgromadzili na swoim koncie 48 punktów, natomiast Wilfredo Leon i spółka rozegrali o jedno spotkanie mniej, zdobywając łącznie 44 punkty.
W pierwszym meczu tych drużyn w aktualnie trwającym sezonie Bogdanka wygrała bez straty seta. Jak będzie tym razem w Warszawie?
Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.30.Przejdź na Polsatsport.pl