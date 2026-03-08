Polki piąte w Kontiolahti

Szwedzki kwartet wystąpił w składzie Linn Gestblom, Anna Magnuson oraz siostry Oeberg - Hanna i Elvira. Na strzelnicy zwycięski zespół korzystał z czterech dodatkowych nabojów, ale uniknął rund karnych. Na mecie uzyskał wynik 1:09.33,2.

Francuzki straciły do zwyciężczyń 40,6 s, a podczas strzelania potrzebowały tylko trzech doładowań. Miejsce na najniższym stopniu podium zajęły Norweżki, które przybiegły za triumfatorkami 1.06,8. W ich przypadku problemem była strzelnica – aż 10 dodatkowych nabojów i jedna runda karna.

Biało-czerwone wykorzystały dziewięć dodatkowych nabojów, ale podobnie jak czołowa dwójka uniknęły rund karnych. Zajęły piąte miejsce, tracąc 1.54,0 do Szwedek.

Klasyfikację końcową kobiecych sztafet, po pięciu zawodach, wygrały Francuzki - 355 pkt, przed Szwedkami - 350 i Norweżkami - 333. Polska uplasowała się na 11. pozycji - 173 pkt.

BS, PAP