Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać?
Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie prezes PZLA, Sebastian Chmara. Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.
Polsat Sport Talk o przyszłości lekkiej atletyki w Polsce
Tematem rozmowy będzie współczesny obraz królowej sportu w Polsce. Czy kibice powinni martwić się kondycją lekkiej atletyki czy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Czego brakuje, aby zawodniczki i zawodnicy odnoszący już znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej stali się gwiazdami wielkiego formatu? Czy polski sport skutecznie szuka talentów i działa na rzecz ich rozwoju?
