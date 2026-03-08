Polsat Sport Talk. Gdzie oglądać?

Tematem rozmowy będzie współczesny obraz królowej sportu w Polsce. Czy kibice powinni martwić się kondycją lekkiej atletyki czy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Czego brakuje, aby zawodniczki i zawodnicy odnoszący już znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej stali się gwiazdami wielkiego formatu? Czy polski sport skutecznie szuka talentów i działa na rzecz ich rozwoju?



Transmisja Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

