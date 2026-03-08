Puchar Świata w Lahti: Konkurs duetów. O której godzinie skoki dzisiaj?

Za nami już dwa konkursy indywidualne w Lahti. Podczas piątkowej rywalizacji najlepszy z Polaków okazał się Kamil Stoch, który uplasował się na dziesiątej pozycji. Dzień później kibice Biało-Czerwonych mogli być zadowoleni z występu Kacpra Tomasiaka. Trzykrotny medalista igrzysk olimpijskich w Mediolanie znalazł się na dziesiątym miejscu.

Nic zatem dziwnego, że to właśnie Stoch i Tomasiak będą reprezentować Polskę podczas niedzielnego konkursu duetów, który będzie ostatnim akordem zmagań w Finlandii.

Konkurs duetów składa się z trzech serii. Do drugiej awansuje 12 ekip, a w trzeciej będzie rywalizować osiem najlepszych dwójek. Pierwszy raz zawody w tym formacie odbyły się 11 lutego 2023 roku w amerykańskim Lake Placid. Wygrali wtedy Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Puchar Świata w Lahti - niedziela 8 marca. O której godzinie dzisiaj skoki?

W niedzielę 8 marca o godzinie 14:00 rozpocznie się seria próbna. Właściwy konkurs duetów zacznie się o godzinie 15:00.

AA, Polsat Sport