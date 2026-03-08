Resovia i Projekt walczą o awans! Gdzie oglądać rewanżowe mecze play-off Ligi Mistrzów siatkarzy?

Siatkówka

Czas na rewanżowe spotkania rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy. Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa walczą o awans do ćwierćfinału. Kiedy grają polskie kluby? Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Gdzie oglądać transmisje? Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów rewanżowych rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów.

W siatkarskiej Lidze Mistrzów wystartowały cztery kluby z Polski. Bogdanka LUK Lublin oraz Aluron CMC Warta Zawiercie wygrały swoje grupy i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa do czołowej ósemki muszą przedzierać się przez rundę play-off.

 

Rewanże rozpoczną się we wtorek 10 marca. Wówczas francuski Montpellier HSC VB podejmie Guaguas Las Palmas z Hiszpanii. Gospodarze będą musieli odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali na wyjeździe 1:3.

 

PGE Projekt Warszawa przegrał na Torwarze z Itas Trentino 2:3. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane w środę 11 marca w Trydencie. Lepszy z tej pary w ćwierćfinale zmierzy się z Bogdanką LUK Lublin.

 

Asseco Resovia w pierwszym meczu pewnie pokonała u siebie Knack Roeselare 3:0. Rewanżowe starcie odbędzie się w czwartek 12 marca w Belgii, a rzeszowianie muszą wygrać dwa sety, by wywalczyć awans do ćwierćfinału. Zwycięzca rywalizacji zmierzy się w ćwierćfinale z Ziraat Bankkart Ankara.

 

Transmisje meczów rewanżowych rundy play-off Ligi Mistrzów siatkarzy 2026:

 

2026-03-10: Montpellier HSC VB – Guaguas Las Palmas (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
2026-03-11: Itas Trentino – PGE Projekt Warszawa (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-03-12: Knack Roeselare – Asseco Resovia (czwartek, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2).

 

