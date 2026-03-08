Serie A: AC Milan - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo

Starcie Milanu z Interem, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, to mecz na szczycie włoskiej ekstraklasy, ale różnica między obydwoma mediolańskimi klubami jest duża. W dotychczasowych 27 kolejkach prowadzący Inter zgromadził 67 punktów, a „Rossoneri”, którzy wystąpią w niedzielę w roli gospodarzy, mają 57.

W ostatnich 15 spotkaniach ligowych Inter jest niepokonany, a wygrał 14 z nich. Kibice zdecydowali, że duży udział w tych wynikach miał ostatnio Zieliński, którego w głosowaniu wybrali na najlepszego gracza klubu w lutym.

Ostatniej ligowej porażki Inter doznał 23 listopada z... AC Milan.

Jak będzie tym razem?

BS, PAP