Serie A: AC Milan - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo
AC Milan - Inter Mediolan to niedzielny hit włoskiej Serie A. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Starcie Milanu z Interem, którego piłkarzem jest Piotr Zieliński, to mecz na szczycie włoskiej ekstraklasy, ale różnica między obydwoma mediolańskimi klubami jest duża. W dotychczasowych 27 kolejkach prowadzący Inter zgromadził 67 punktów, a „Rossoneri”, którzy wystąpią w niedzielę w roli gospodarzy, mają 57.
W ostatnich 15 spotkaniach ligowych Inter jest niepokonany, a wygrał 14 z nich. Kibice zdecydowali, że duży udział w tych wynikach miał ostatnio Zieliński, którego w głosowaniu wybrali na najlepszego gracza klubu w lutym.
Ostatniej ligowej porażki Inter doznał 23 listopada z... AC Milan.
Jak będzie tym razem?
Początek o godzinie 20.45.