Tak Semirunnij zareagował na medal MŚ. Te słowa mówią wszystko

Hubert PawlikZimowe

- Jak zawsze czuję niedosyt - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Władimir Semirunnij, który sięgnął w niedzielę po brązowy medal mistrzostw świata. Reprezentant Polski ma konkretny plan na przyszłość.

Dwóch mężczyzn gratuluje sobie nawzajem po zawodach łyżwiarskich.
fot. Rafał Oleksiewicz
Władimir Semirunnij zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata

Władimir Semirunnij zajął w niedzielę trzecie miejsce w wieloboju podczas mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w holenderskim Heerenveen. Nie dość, że sięgnął po brązowy medal, to poprawił rekord Polski. Teraz wynosi on 146,243 pkt.

 

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsze podium od 12 lat! Co za konkurs skoczków w Lahti

 

Mimo wielkiego sukcesu reprezentant Polski nie jest do końca zadowolony.

 

Jak zawsze czuję niedosyt - rozpoczął. - Ale również zmęczenie, to jest wielobój. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Na 500 m - życiówka, na 5000 m - najszybszy czas. Nigdy tak szybko nie pojechałem. W tym sezonie zrobiłem ogromny postęp, ale będę pracował dalej - przyznał w rozmowie z Marcinem Lepą.

 

Sporym zaskoczeniem był rozczarowujący występ Jordana Stolza, który w finałowej konkurencji pojechał najwolniej spośród ośmiu najlepszych zawodników.

 

- Przewaga, którą robił dwa lata temu, teraz mu nie wystarczyła. Jest jednym z najlepszych łyżwiarzy, ale widać, że jestem mocniejszy od niego. Jestem dumny z siebie - oznajmił.

 

Ostatnie miesiące były dla Semirunnija wyjątkowo udane. Sięgnął nie tylko po medal mistrzostw świata, ale również medale mistrzostw Europy oraz igrzysk olimpijskich.

 

- Żartuję zawsze z trenerem, że nie mam żadnego medalu z Pucharu Świata - zaznaczył. - Trener tak układa plan, że jestem w najlepszej formie, kiedy trzeba. I za to mu dziękuję. Muszę być jeszcze lepszy w przyszłym sezonie, chciałbym być w najlepszej trójce w PŚ. A później jeszcze zostać mistrzem świata i sięgnąć po złoto igrzysk - podsumował.

 

Zobacz także

Władimir Semirunnij z medalem mistrzostw świata! Wielki sukces reprezentanta Polski

Przejdź na Polsatsport.pl
BRĄZOWY MEDALŁYŻWIARSTWO SZYBKIEMISTRZOSTWA ŚWIATAWŁADIMIR SEMIRUNNIJZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Damian Żurek: Zdrowie jest dla mnie najważniejsze, a czuję, że dostaje ono po kości
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 