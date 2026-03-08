Przed nami kolejne ciekawe starcie w TAURON Lidze! Tym razem bielszczanki podejmą EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Przed beniaminkiem trudne zadanie walki o kolejne cenne punkty, których w tym sezonie jest bardzo mało na ich koncie.

Bielszczanki zajmują aktualnie czwarte miejsce w tabeli i nie mogą narzekać na brak formy. Zwycięstwa z ŁKS-em i Radomką pozwalają myśleć o awansie w tabeli i dogodnej pozycji przed startem play-offów.

LOS z kolei ma na koncie tylko jedno zwycięstwo i chce poprawić ten bilans w kolejnych spotkaniach. O to będzie jednak niezwykle trudno, ale nikt nie zamierza skreślać zespołu, który jak na razie ma tylko pięć punktów na swoim koncie.

Relacja live i wynik na żywo meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.

