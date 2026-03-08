Jastrzębski Węgiel wygrał w Gdańsku! Ważne punkty w walce o ósemkę

Premierowa odsłona toczyła się pod dyktando siatkarzy JSW Jastrzębskiego Węgla, którzy mając przewagę w ataku, uzyskali przewagę (6:9), a później jeszcze ją powiększyli (7:13, 12:18). Po ataku Michała Gierżota goście mieli piłkę setową przy stanie 17:24, ale gdańszczanie obronili się w sześciu kolejnych akcjach, gdy w polu zagrywki przebywał Tobias Brand. Łukasz Kaczmarek skutecznym atakiem przerwał serię rywali i przesądził o wygranej jastrzębian (23:25).

W drugiej partii przewaga przechodziła z rąk do rąk. Lepiej rozpoczęli zawodnicy Energa Trefla (6:4), ale serią wygranych akcji odpowiedzieli goście (6:9). Gdańszczanie odrobili straty (15:15), wykorzystując problemy jastrzębian w ataku, a później uzyskali przewagę (21:19). Przyjezdni odrobili straty i wygrali dwie decydujące akcje od stanu 23:23 - skutecznie zaatakował Michał Gierżot, a po chwili jastrzębianie zatrzymali rywali blokiem (23:25). Trefl ułatwił zadanie rywalom, popełniając w tym secie aż dziesięć błędów własnych.

Trzeci set toczył się przy minimalnej przewadze jastrzębian (6:8, 12:14). Później goście jeszcze powiększyli punktowy dystans. Po asie Nicolasa Szerszenia było 13:16, a po ataku Łukasza Kaczmarka, ekipa trenera Andrzeja Kowala wchodziła w końcówce z sześcioma oczkami zaliczki (14:20). Trefl zerwał się do walki, znów wygrał serię akcji przy zagrywkach Tobiasa Branda (19:21). Goście dowieźli jednak przewagę. Nicolas Szerszeń atakiem blok aut wywalczył piłkę meczową (19:24), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale Kaczmarek zamknął mecz mocnym atakiem (21:25).



Skrót meczu Trefl - Jastrzębski Węgiel:

Najwięcej punktów: Tobias Brand (12), Piotr Orczyk (10) - Trefl; Łukasz Kaczmarek (15), Nicolas Szerszeń (13), Michał Gierżot (12) - JSW. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (3-1), ale ustępowali rywalom w ataku (43%-47%), bloku (5-7) i popełnili więcej błędów własnych (22, przy 18 jastrzębian). MVP: Benjamin Toniutti.

Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

Trefl: Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Przemysław Stępień, Tobias Brand – Voitto Koykka (libero) oraz Piotr Nowakowski, Joe Worsley, Damian Kogut, Rafał Sobański. Trener: Mariusz Sordyl.

JSW: Benjamin Toniutti, Michał Gierżot, Łukasz Usowicz, Łukasz Kaczmarek, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mateusz Kufka. Trener: Andrzej Kowal.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI