Trener Polaka zwolniony! Przedostatnie miejsce w lidze
Daniel Bauer został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy VfL Wolfsburg - poinformował klub niemieckiej ekstraklasy. W sobotę zespół "Wilków", z Kamilem Grabarą w bramce, przegrał u siebie z Hamburgerem SV 1:2, przedłużając do ośmiu serię meczów ligowych bez zwycięstwa.
Kamil Grabara jest piłkarzem VfL Wolfsburg
Nazwisko następcy Bauera ma być podane "w najbliższej przyszłości" - dodał klub.
W sobotę zamaskowani kibice Wolfsburga gniewnie zareagowali na porażkę, rzucając race na boisko, a piłkarze wdali się w bójkę z rywalami z Hamburga.
Wolfsburg zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli, mając na koncie tylko pięć zwycięstw w 25 meczach.
