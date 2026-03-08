Trener Polaka zwolniony! Przedostatnie miejsce w lidze

Nazwisko następcy Bauera ma być podane "w najbliższej przyszłości" - dodał klub.

W sobotę zamaskowani kibice Wolfsburga gniewnie zareagowali na porażkę, rzucając race na boisko, a piłkarze wdali się w bójkę z rywalami z Hamburga.

Wolfsburg zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli, mając na koncie tylko pięć zwycięstw w 25 meczach.

PAP