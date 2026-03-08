Trener Polaka zwolniony! Przedostatnie miejsce w lidze

Piłka nożna

Daniel Bauer został zwolniony z funkcji trenera piłkarzy VfL Wolfsburg - poinformował klub niemieckiej ekstraklasy. W sobotę zespół "Wilków", z Kamilem Grabarą w bramce, przegrał u siebie z Hamburgerem SV 1:2, przedłużając do ośmiu serię meczów ligowych bez zwycięstwa.

Piłkarz w niebieskiej masce na twarzy
fot. PAP
Kamil Grabara jest piłkarzem VfL Wolfsburg

Nazwisko następcy Bauera ma być podane "w najbliższej przyszłości" - dodał klub.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto zdradził tajemnicę! „Są dwa kluby, w których bym nie zagrał”

 

W sobotę zamaskowani kibice Wolfsburga gniewnie zareagowali na porażkę, rzucając race na boisko, a piłkarze wdali się w bójkę z rywalami z Hamburga.

 

Wolfsburg zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli, mając na koncie tylko pięć zwycięstw w 25 meczach. 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
BUNDESLIGADANIEL BAUERNIEMCYPIŁKA NOŻNAVFL WOLFSBURG
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa eksperta
Zobacz także

Kontuzja Lewandowskiego wyjdzie mu na dobre? "W Barcelonie mogą się zastanowić"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 