Trener skoczków podjął decyzję! Wskazał na Stocha i Tomasiaka

Trener polskiej kadry Maciej Maciusiak skład wyłonił na podstawie dwóch indywidualnych konkursów w Lahti. W piątek 38-letni Stoch zajął 10. miejsce, a w sobotę na tej samej pozycji uplasował się 19-letni Tomasiak.

- W pierwszej grupie pojedzie Kamil, w drugiej Kacper - poinformował Tomasiak.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasiak najlepszy z polskich skoczków w Lahti

Konkurs duetów składa się z trzech serii. Do drugiej awansuje 12 ekip, a w trzeciej będzie rywalizować osiem najlepszych dwójek. Pierwszy raz zawody w tym formacie odbyły się 11 lutego 2023 roku w amerykańskim Lake Placid. Wygrali wtedy Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

16 lutego Tomasiak i Paweł Wąsek zdobyli srebrny medal olimpijski po emocjonującym konkursie w Predazzo, który został przerwany w trzeciej serii ze względu na śnieżycę i mocne porywy wiatru. Maciusiak uważa, że Polacy ponownie mogą stanąć na podium.

- Potencjał jest. Będziemy walczyć jak w każdych zawodach. Czas pokaże, na ile to wystarczy, ale dlaczego nie. Kacper wrócił do rywalizacji w Pucharze Świata w dobrej dyspozycji, a Kamil ma równą formę - wspomniał szkoleniowiec.

Niedzielny konkurs duetów na skoczni Salpausselka rozpocznie się o godz. 15.

PAP