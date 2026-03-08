Gala UFC 326. Wyniki i skróty walk:

Karta główna:

155 lb: Charles Oliveira (37-11) pokonał Maxa Hollowaya (27-9) przez jednogłośną decyzję sędziów (50-45, 50-45, 50-45) – o pas BMF.

185 lb: Caio Borralho (18-2) pokonał Reiniera de Riddera (21-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

135 lb: Raul Rosas Jr. (12-1) pokonał Roba Fonta (22-10) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

155 lb: Drew Dober (29-15) pokonał Michaela Johnsona (24-20) przez nokaut w drugiej rundzie.

185 lb: Gregory Rodrigues (19-6) pokonał Brunno Ferreirę (15-3) przez nokaut w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:

135 lb: Cody Garbrandt (15-7) pokonał Long Xiao (27-11) przez jednogłośną decyzję sędziów (28-27, 28-27, 28-27).

185 lb: Donte Johnson (8-0) pokonał Cody'ego Brundage'a (11-9-1) przez niejednogłośną decyzję sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

145 lb: Alberto Montes (11-1) pokonał Ricky'ego Turciosa (12-6) przez poddanie w drugiej rundzie.

125 lb: Nyamjargal Tumendemberel (10-1) pokonał Cody'ego Durdena (17-10-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

Karta przedwstępna:

125 lb: Sumudaerji (19-7) pokonał Jesusa Aguilara (12-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

205 lb: Diyar Nurgozhay (11-2) pokonał Rafaela Tobiasa (14-2) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).

205 lb: Rodolfo Bellato (13-3-1) pokonał Luke'a Fernandeza (6-1) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

