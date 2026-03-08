UFC ogłosiło kartę walk gali w Białym Domu! Wielki powrót do klatki

UFC w Białym Domu. Kto walczy?

Ilia Topuria powróci do klatki UFC po rocznej przerwie. Jego rywalem w walce wieczoru gali UFC 250 będzie Justin Gaethje, który w styczniu pokonał Paddy'ego Pimbletta i sięgnął po tymczasowy pas wagi lekkiej. Teraz dojdzie do unifikacyjnego boju. Dla 29-latka będzie to pierwsza obrona tytułu po zdobyciu go w konfrontacji z Charlesem Oliveirą, którego posłał na deski w pierwszej rundzie.

Podczas czerwcowego wydarzenia dojdzie do dwóch pojedynków o pas. W walce o tymczasowy tytuł wagi ciężkiej zmierzą się Ciryl Gane oraz obecny mistrz kategorii półciężkiej Alex Pereira. Francuz wraca do klatki po październikowym starciu z Tomem Aspinallem, które zakończyło się niemałą kontrowersją. Brytyjczyk został sfaulowany przez rywala i był zmuszony przejść operację.

Sean O'Malley po zwycięstwie z Songiem Yadongiem będzie chciał udowodnić, że zasługuje na walkę o pas. Przeciwnikiem Amerykanina będzie Aiemann Zahabi, który wygrał siedem pojedynków z rzędu. Zwycięzca w kolejnym boju zawalczy prawdopodobnie z mistrzem Petrem Yanem.

Do klatki po bolesnej porażce z Paddym Pimblettem powróci Michael Chandler. 39-latek przegrał trzy ostatnie pojedynki i teraz również stanie przed wielkim wyzwaniem, gdyż zawalczy z Mauricio Ruffym. Znany z efektownych starć Brazylijczyk rozbił w styczniu Rafaela Fizieva i planuje zanotować kolejny cenny triumf.

Po efektownym nokaucie na Rodolfo Vieirze Bo Nickal zmierzy się z Kyle’em Daukaussem. Będzie to emocjonujący pojedynek, zwłaszcza że 33-latek po powrocie do UFC wygrał już dwie walki z rzędu w pierwszej rundzie.

Szóstą i ostatnią walką tego wydarzenia będzie konfrontacja rozpędzonego siedmioma zwycięstwami Steve'a Garcii z byłym pretendentem do pasa Diego Lopesem. Wygrana z Brazylijczykiem może zagwarantować 33-latkowi walkę o pas z Alexandrem Volkanovskim.

Wszystko wskazuje na to, że na gali zabraknie dwóch legendarnych zawodników Jona Jonesa oraz Conora McGregora, którzy wyrażali chęć zawalczenia w Białym Domu. W rozpisce nie ma również żadnego Polaka.

Kiedy UFC w Białym Domu?

Gala UFC 250 Freedom odbędzie się jednak dopiero 14 czerwca, dlatego nie można wykluczyć, że dojdzie do zmian w karcie walk. Na ten moment ogłoszono zaledwie sześć walk.

Dziennik "Marca" napisał, że na to wydarzenie przeznaczono aż 60 mln dolarów. Na trybunach ma zasiąść pięć tys. kibiców. Będzie to gala, która uczci obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.

Karta walk UFC w Białym Domu:

155 lb: Ilia Topuria - Justin Gaethje - walka o pas kategorii lekkiej

265 lb: Ciryl Gane - Alex Pereira - walka o pas kategorii ciężkiej

135 lb: Sean O'Malley - Aiemann Zahabi

155 lb: Mauricio Ruffy - Michael Chandler

185 lb: Bo Nickal - Kyle Daukaus

145 lb: Diego Lopes - Steve Garcia

Transmisja gali UFC 250 Freedom będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu.