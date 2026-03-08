Władimir Semirunnij z medalem mistrzostw świata! Wielki sukces reprezentanta Polski
Władimir Semirunnij zajął trzecie miejsce podczas MŚ w wielobojach w holenderskim Heerenveen. Tym samym reprezentant Polski sięgnął po brązowy medal tej prestiżowej imprezy.
Władimir Semirunnij
Niedzielny występ Władimira Semirunnija na 10000 m w MŚ w wielobojach
Niedzielny występ Władimira Semirunnija na 1500 m w MŚ w wielobojach
Sobotni występ Władimira Semirunnija na 5000 m w MŚ w wielobojach
Rekord życiowy Władimira Semirunnija
Złoty medal zdobył reprezentant Norwegii Sander Eitrem, a po srebrny sięgnął Czech Metodej Jilek.
Semirunnij wynikiem 146,243 pkt ustanowił rekord kraju.
Sensacyjnie zmagania bez medalu zakończył słynny Amerykanin Jordan Stolz.
To kolejny wielki sukces reprezentanta Polski w ostatnim czasie. Podczas niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech Semirunnij zdobył srebrny medal w rywalizacji na 10 000 m.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czwartkowy występ Damiana Żurka na 1000 metrów