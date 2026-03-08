Władimir Semirunnij z medalem mistrzostw świata! Wielki sukces reprezentanta Polski

Zimowe

Władimir Semirunnij zajął trzecie miejsce podczas MŚ w wielobojach w holenderskim Heerenveen. Tym samym reprezentant Polski sięgnął po brązowy medal tej prestiżowej imprezy.

Łyżwiarz szybki w białym kasku i czerwono-czarnym stroju sportowym pochyla się podczas jazdy na lodowisku.
fot. Rafał Oleksiewicz
Władimir Semirunnij

Złoty medal zdobył reprezentant Norwegii Sander Eitrem, a po srebrny sięgnął Czech Metodej Jilek.

 

Semirunnij wynikiem 146,243 pkt ustanowił rekord kraju.

 

Sensacyjnie zmagania bez medalu zakończył słynny Amerykanin Jordan Stolz.

 

 

To kolejny wielki sukces reprezentanta Polski w ostatnim czasie. Podczas niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich we Włoszech Semirunnij zdobył srebrny medal w rywalizacji na 10 000 m.

 

