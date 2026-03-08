WTA w Indian Wells: Iga Świątek - Maria Sakkari. Wynik meczu. Kto wygrał?

Świątek do tej pory rozegrała jeden pojedynek podczas rywalizacji w Kalifornii. Pochodząca z Raszyna zawodniczka otrzymała bowiem od organizatorów turnieju wolny los, więc zmagania za oceanem rozpoczęła dopiero od drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak zaskoczył Djokovicia! Co za walka Polaka w Indian Wells

Tam jej przeciwniczką była Kayla Day. Wiceliderka rankingu WTA zdominowała oponentkę w pierwszym secie, nie tracąc w nim ani jednego gema. Później reprezentanta gospodarzy zaskoczyła Raszyniankę, przez co o wyniku drugiej partii musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachowała Świątek, triumfując 7:2 i tym samym zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

Teraz przed Polką o wiele trudniejsze zadanie. Jej przeciwniczką będzie bowiem Maria Sakkari. Plasująca się na 34. miejscu w rankingu WTA zawodniczka w drugiej rundzie turnieju w Indian Wells rozprawiła się w dwóch setach z Lilli Tagger.



Do tej pory Świątek i Sakkari zmierzyły się ze sobą w ośmiu oficjalnych meczach. Obie zawodniczki wygrały po cztery pojedynki. Ostatni raz grały ze sobą w tym roku - w ćwierćfinale turnieju w Dosze. Wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Greczynka.

Świątek - Sakkari. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w trzeciej rundzie turnieju WTA w Indian Wells zostanie najprawdopodobniej rozegrany w poniedziałek 9 marca. Wynik zostanie podany w tym artykule po zakończeniu pojedynku.

AA, Polsat Sport