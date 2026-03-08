WTA w Indian Wells: Iga Świątek - Maria Sakkari. Wynik meczu. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek zmierzy się z Marią Sakkari w trzeciej rundzie tegorocznej edycji turnieju WTA w Indian Wells. Wynik meczu Iga Świątek - Maria Sakkari. Kto wygrał?

Tenisistka Iga Świątek wyrzuca piłkę do góry, przygotowując się do serwisu podczas meczu.
fot. PAP
WTA w Indian Wells: Iga Świątek - Maria Sakkari. Wynik meczu. Kto wygrał?

Świątek do tej pory rozegrała jeden pojedynek podczas rywalizacji w Kalifornii. Pochodząca z Raszyna zawodniczka otrzymała bowiem od organizatorów turnieju wolny los, więc zmagania za oceanem rozpoczęła dopiero od drugiej rundy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak zaskoczył Djokovicia! Co za walka Polaka w Indian Wells

 

Tam jej przeciwniczką była Kayla Day. Wiceliderka rankingu WTA zdominowała oponentkę w pierwszym secie, nie tracąc w nim ani jednego gema. Później reprezentanta gospodarzy zaskoczyła Raszyniankę, przez co o wyniku drugiej partii musiał zadecydować tie-break. Chłodniejszą głowę zachowała Świątek, triumfując 7:2 i tym samym zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

 

Teraz przed Polką o wiele trudniejsze zadanie. Jej przeciwniczką będzie bowiem Maria Sakkari. Plasująca się na 34. miejscu w rankingu WTA zawodniczka w drugiej rundzie turnieju w Indian Wells rozprawiła się w dwóch setach z Lilli Tagger.


Do tej pory Świątek i Sakkari zmierzyły się ze sobą w ośmiu oficjalnych meczach. Obie zawodniczki wygrały po cztery pojedynki. Ostatni raz grały ze sobą w tym roku - w ćwierćfinale turnieju w Dosze. Wtedy szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Greczynka. 

Świątek - Sakkari. Wynik meczu Indian Wells. Kto wygrał?

Mecz Iga Świątek - Maria Sakkari w trzeciej rundzie turnieju WTA w Indian Wells zostanie najprawdopodobniej rozegrany w poniedziałek 9 marca. Wynik zostanie podany w tym artykule po zakończeniu pojedynku.

 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKMARIA SAKKARITENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W INDIAN WELLS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 