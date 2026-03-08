Wygrali po raz pierwszy w historii! Znamy najlepszą drużynę fazy zasadniczej PlusLigi

Aluron CMC Warta Zawiercie prowadzi w tabeli z dorobkiem 56 punktów, wygrała 19 meczów i poniosła 5 porażek. Ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania w rundzie zasadniczej - z Bogdanką LUK Lublin na wyjeździe (26. kolejka, 13 marca) i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle u siebie (zaległy z 14. kolejki, 21 marca).

Zobacz także: Poznaliśmy spadkowicza z Tauron Ligi! Niecodzienny mecz w Bielsku-Białej

Kolejne miejsca w tabeli zajmują PGE Projekt Warszawa (48 punktów), mający dwa mecze do rozegrania oraz Bogdanka LUK Lublin (47 punktów), która zagra jeszcze trzy spotkania, ale nawet w przypadku zrównania się punktami z ekipą z Zawiercia, nie ma już szans wyprzedzić jej w tabeli. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała fazę zasadniczą PlusLigi po raz pierwszy w historii.

Przypomnijmy, że w przypadku równej liczby punktów, o wyższym miejscu w tabeli decyduje liczba wygranych meczów, a następnie lepszy stosunek setów zdobytych do straconych i tu zawiercianie mają bezpieczną przewagę.

Drużyny, które po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek zajmą w tabeli miejsca od pierwszego do ósmego, będą rywalizowali w fazie play-off. Pary ćwierćfinałowe utworzą zespoły z miejsc 1-8, 2-7, 3-6 oraz 4-5.