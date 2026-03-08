Wystartował play-off ligi włoskiej siatkarzy. Wyniki meczów ćwierćfinałowych

Rywalizację w 1/4 finału otworzył mecz Sir Susa Scai Perugia - Vero Volley Monza. Drużyna z Perugii, która triumfowała w fazie zasadniczej, wygrała tę konfrontację 3:1, choć w pierwszym secie lepsi byli goście.

Rana Verona zdecydowanie pokonała Allianz Milano 3:0. Niecodzienny przebieg miała druga odsłona tego meczu, w której drużyna z Werony prowadziła aż... 15:1! Najlepiej punktował Noumory Keita, który wywalczył 18 punktów.

Rywal Projektu Warszawa w Lidze Mistrzów - Itas Trentino, przegrał u siebie z niżej notowanym po fazie zasadniczej Cucine Lube Civitanova 1:3. Aleksandar Nikolov wywalczył 26 punktów dla zwycięzców, a w ekipie z Trydentu 15 oczek wywalczył Theo Faure.

Spotkanie Valsa Group Modena z Gas Sales Bluenergy Piacenza rozstrzygnęło się w zaciętym tie-breaku. Górą byli w nim siatkarze z Modeny, którzy wygrali 17:15.

Rywalizacja w ćwierćfinałach toczy się będzie do trzech wygranych spotkań. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli (1–8, 2–7, 3–6, 4–5). Pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz zostaną rozegrane na boisku drużyny wyżej notowanej w fazie zasadniczej.

Wyniki ćwierćfinałów play-off ligi włoskiej siatkarzy:

2026-03-07: Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:17)

2026-03-08: Rana Verona – Allianz Milano 3:0 (25:16, 25:15, 25:21)

2026-03-08: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 1:3 (21:25, 25:27, 26:24, 17:25)

2026-03-08: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:2 (23:25, 22:25, 25:20, 25:16, 17:15).

RM, Polsat Sport