Znamy zwycięzcę Grand Prix Australii! Świetny start Mercedesa

Na czwartej pozycji uplasował się siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton, który do końca walczył o miejsce na podium. Hamilton, który od sezonu 2025 jest zawodnikiem ekipy Ferrari, w ubiegłym roku ani razu nie wywalczył lokaty w czołowej trojce, choć miał walczyć o ósmy w karierze tytuł.

Piąty na mecie zameldował się obrońca tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena, a na szóstej czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Russell odniósł szóste zwycięstwo w karierze, poprzednio był najszybszy w 2025 roku w Singapurze.

W tegorocznych mistrzostwach świata bierze udział 22 kierowców z 11 ekip, którzy będą rywalizować w 24 rundach.

