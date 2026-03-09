Babilon MMA 57: Karta walk

Znane są już wszystkie zestawienia gali Babilon MMA 57. W piątek 27 marca w Ciechanowie kibice zobaczą hitowe starcie Szymon Kołecki - Stuart Austin o mistrzowski pas w wadze ciężkiej, a wcześniej w klatce zaprezentują się "Młode Wilki Babilonu".

Plakat z kartą walk gali Babilon MMA 57, z głównymi zawodnikami Szymonem Kołeckim i Stuartem Austinem na górze oraz zdjęciami pozostałych uczestników poniżej.
fot. materiały prasowe
Karta walk Babilon MMA 57

Będą to m.in. Kamil Woźny (3-1), Yehor Oliinyk (4-0), Arli Kambilo (5-1), Nikodem Sura (1-0), debiutanci Daria Brzozowska i Grzegorz Kowalski oraz robiący wielkie zamieszanie w sieci Stanisław Telejko.

 

Karta walk Babilon MMA 57

 

Walka wieczoru (5 x 5 min):


120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8)

 

Karta główna (3 x 5 min):


84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)
93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)
120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)
77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)
84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)
57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)
66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)

 

Karta wstępna (3 x 3 min):


70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak
61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz
77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc

Transmisja gali Babilon MMA 57 na sportowych antenach Polsatu.

Informacja Prasowa
