Babilon MMA 57: Karta walk
Znane są już wszystkie zestawienia gali Babilon MMA 57. W piątek 27 marca w Ciechanowie kibice zobaczą hitowe starcie Szymon Kołecki - Stuart Austin o mistrzowski pas w wadze ciężkiej, a wcześniej w klatce zaprezentują się "Młode Wilki Babilonu".
Będą to m.in. Kamil Woźny (3-1), Yehor Oliinyk (4-0), Arli Kambilo (5-1), Nikodem Sura (1-0), debiutanci Daria Brzozowska i Grzegorz Kowalski oraz robiący wielkie zamieszanie w sieci Stanisław Telejko.
Karta walk Babilon MMA 57
Walka wieczoru (5 x 5 min):
120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8)
Karta główna (3 x 5 min):
84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)
93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)
120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)
77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)
84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)
57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)
66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)
Karta wstępna (3 x 3 min):
70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak
61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz
77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc
Transmisja gali Babilon MMA 57 na sportowych antenach Polsatu.