Bartłomiej Lemański gościem Polsat SiatCast - 10.03. Transmisja TV i stream online

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla kibiców siatkarskich. W każdy wtorek dyskutujemy w nim o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.





Gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie tym razem Bartłomiej Lemański. Środkowy PGE GiEK Skry Bełchatów w wyjazdowym meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki z konieczności zagrał na pozycji atakującego, przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny i został wybrany MVP meczu.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 10 marca w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09.00.

RM, Polsat Sport