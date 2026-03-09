Bartłomiej Lemański gościem Polsat SiatCast - 10.03. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Kolejny odcinek wtorkowego programu Polsat SiatCast przed nami! Gościem będzie Bartłomiej Lemański - środkowy PGE GiEK Skry Bełchatów. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie program?

Siatkarz w czarnej koszulce z żółtymi elementami, trzymający piłkę siatkową.
fot. PAP/Piotr Nowak
Bartłomiej Lemański gościem Polsat SiatCast we wtorek 10 marca.

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla kibiców siatkarskich. W każdy wtorek dyskutujemy w nim o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Zobacz także: Marek Magiera: Nadzieja nigdy nie umiera…

 

Gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie tym razem Bartłomiej Lemański. Środkowy PGE GiEK Skry Bełchatów w wyjazdowym meczu ze Ślepskiem Malow Suwałki z konieczności zagrał na pozycji atakującego, przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny i został wybrany MVP meczu.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 10 marca w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09.00.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTŁOMIEJ LEMAŃSKIJAKUB BEDNARUKMAREK MAGIERAPLUSLIGAPOLSAT SIATCASTSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 