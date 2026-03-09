Betclic 1. Ligi: Polonia Warszawa - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Kibice Polonii mogą być dumni ze swoich ulubieńców. Piłkarze klubu z Warszawy nie przegrali żadnego ze swoich ostatnich dziesięciu spotkań na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. "Czarne Koszule" obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli z 40 punktami zdobytymi w 23 meczach.

ŁKS natomiast nie może w tym sezonie złapać stabilnej formy. "Rycerze Wiosny" do tej pory uzbierali: dziewięć zwycięstw, sześć remisów i osiem porażek. Daje to miejsce w środkowej części tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, Polsat Sport