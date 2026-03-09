Betclic 1. Ligi: Polonia Warszawa - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Polonia Warszawa - ŁKS Łódź to mecz 24. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl.

Kibice Polonii mogą być dumni ze swoich ulubieńców. Piłkarze klubu z Warszawy nie przegrali żadnego ze swoich ostatnich dziesięciu spotkań na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. "Czarne Koszule" obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli z 40 punktami zdobytymi w 23 meczach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Feio rozwiąże kontrakt z Radomiakiem?! Miał zostać uderzony po meczu!

 

ŁKS natomiast nie może w tym sezonie złapać stabilnej formy. "Rycerze Wiosny" do tej pory uzbierali: dziewięć zwycięstw, sześć remisów i osiem porażek. Daje to miejsce w środkowej części tabeli.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAŁKS ŁÓDŹPIŁKA NOŻNAPOLONIA WARSZAWA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 