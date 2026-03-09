Były mistrz UFC wraca do klatki! Znamy rywala

Organizatorem zbliżającego się wydarzenia jest grupa Most Valuable Promotions (MVP), na której czele stoi słynny amerykański influencer Jake Paul. Nie tak dawno potwierdzono, że na gali wystąpi legenda UFC Ronda Rousey. Jej rywalką będzie Gina Carano. Pierwsza z zawodniczek nie była widziana w klatce od blisko dekady, podczas gdy druga - od 17 lat.

Teraz ogłoszono pojedynek Francisa Ngannou z Philipe Linsem. "Zapnijcie pasy" - napisano, dodając, że walka została zakontraktowana na dystansie 5x5 min.

Bardzo szybko na to starcie zareagował Jake Paul. "Dwóch najgroźniejszych mistrzów wagi ciężkiej to Francis Ngannou i Jon Jones. Jeden z nich już w sobotę 16 maja zawalczy na platformie Netflix" - napisał na portalu X.

Ngannou w ostatnich latach nie walczył regularnie. Po obronie pasa kategorii ciężkiej w starciu z Cirylem Gane zdecydował się opuścić organizację UFC.

Podpisał kontrakt z PFL, w którym wystąpił jednak tylko raz - w październiku 2024 roku, kiedy szybko pokonał Renana Ferreirę w walce o tytuł. Przed tym stoczył jednak dwa emocjonujące pojedynki w boksie - z Tysonem Furym oraz Anthonym Joshuą. Kameruńczyk dwukrotnie poniósł porażkę, natomiast zwłaszcza w walce z byłym mistrzem WBC zaprezentował się bardzo dobrze.

Rywalem Ngannou w kolejnym boju będzie Philipe Lins. Dla Brazylijczyka będzie to powrót do klatki po dwuletniej przerwie. Po raz ostatni zawalczył w marcu 2024, kiedy wygrał z Ionem Cutelabą na gali UFC 299. Był to dla niego czwarty triumf z rzędu. Serię rozpoczął od zwycięstwa z Marcinem Prachnio. W przeszłości 40-latek był mistrzem PFL.

Gala z udziałem Ngannou oraz Rousey odbędzie się w sobotę 16 maja w hali Intuit Dome w Inglewood pod Los Angeles (USA). Będzie transmitowana na platformie Netflix.