Siatkarki Stali pokonały Chemika! Cenna wygrana na wyjeździe

Policzanki błyskawicznie uzyskały wyraźną przewagę w pierwszym secie (6:1) i później nie dały rywalkom dojść do głosu. Grały skutecznie w ataku i utrzymywały punktowy dystans (10:5, 19:15). W ostatniej akcji seta zatrzymały rywalki blokiem (25:20).





Zobacz także: Poznaliśmy spadkowicza z Tauron Ligi! Niecodzienny mecz w Bielsku-Białej

W drugiej odsłonie role się odwróciły. To drużyna z Mielca od pierwszych akcji nadawała ton wydarzeniom na boisku (1:5), grała skutecznie w ofensywie, a siatkarki Chemika długo nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki. W pewnym momencie różnica przekroczyła dziesięć oczek (9:20). Policzanki wygrały kilka akcji w końcówce, ale różnica była zbyt duża. Rozalia Moszyńska ustaliła wynik seta na 19:25.

Policzanki odzyskały inicjatywę w trzeciej partii. Na początku odskoczyły na kilka oczek (8:4), a w środkowej części seta poszła punktowa seria poszła punktowa seria gospodyń, które prowadziły 15:7. Stal ruszyła w pogoń, w końcówce odrobiła straty (20:20) i odwróciła losy seta. Chemik prowadził jeszcze 23:22, ale ostatnie akcje padły łupem mielczanek. Anna Bączyńska skończyła atak, później pomyliły się gospodynie, a Aleksandra Kazała zamknęła seta uderzeniem po bloku (23:25).

Czwarta partia toczyła się przy minimalnej przewadze gospodyń (6:4, 14:12). Siatkarki Stali odpowiedziały serią wygranych akcji od stanu 16:13 do 16:19. Policzanki wyrównały, w końcówce było 22:22, ale przegrały trzy ostatnie akcje seta. Autowy atak gospodyń i dwa punktowe bloki Stali rozstrzygnęły rywalizację na korzyść tej drużyny (22:25).

Skrót meczu Chemik - Stal:





Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Natalia Mędrzyk (16), Julia Orzoł (14), Weronika Gierszewska (13) - Chemik; Aleksandra Kazała (18), Anna Bączyńska (14), Weronika Sobiczewska (14), Rozalia Moszyńska (12) - Stal. MVP: Aleksandra Kazała (16/38 = 42% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

Lotto Chemik Police - ITA Tools Stal Mielec 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 22:25)

Chemik: Katarzyna Partyka, Natalia Mędrzyk, Maja Koput, Weronika Gierszewska, Julia Orzoł, Kinga Różyńska – Agata Nowak (libero) oraz Wiktoria Przybyło, Matylda Grabowska, Julia Hewelt, Adrianna Rybak-Czyrniańska. Trener: Dawid Michor.

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Magdalena Ociepa, Aleksandra Walczak, Natasha Calkins. Trener: Dominik Stanisławczyk.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI