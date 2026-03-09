Przełomowa decyzja Hurkacza! Zrobi to po raz pierwszy od 2019 roku

Hubert Hurkacz spisuje się w ostatnich tygodniach poniżej oczekiwań. Po udanym United Cup, w którym pokonał m.in. Alexandra Zvereva czy Taylora Fritza, poniósł pięć porażek z rzędu. Zaczęło się od przegranej w pierwszej rundzie Australian Open z Ethanem Quinnem, natomiast w czwartek Polak nie dał rady Aleksandarowi Kovaceviciowi na inaugurację Indian Wells.

Mimo złej passy nie zamierza jednak czekać i już w tym tygodniu wystąpi w turnieju ATP Challenger 175 w Punta Canie. To spore zaskoczenie, zwłaszcza że 29-latek po raz ostatni w zawodach tej rangi zagrał w 2019 roku w Poznaniu. Dotarł wówczas do półfinału.

Hurkacz został rozstawiony z "czwórką" i rozpocznie zmagania od 1/8 finału. Jego pierwszym rywalem będzie zwycięzca meczu między Francesco Maestrellim a Mattią Belluccim.

Jeśli Polak wygra, w kolejnej fazie może zmierzyć się z turniejową "piątką", czyli Raphaelem Collignonem. Poza tym w zawodach biorą udział m.in. Miomir Kecmanovic czy ubiegłoroczny finalista wydarzenia Damir Dzumhur.

Potencjalna droga Huberta Hurkacza do tytułu:

R1: wolny los.

R2: Maestrelli/Bellucci.

Ćwierćfinał: Collignon/Barrios/Vera/Schoolkate.

Półfinał: Kecmanovic/Walton/Jarry/McDonald/Nardi/Tseng.

Finał: Royer/Dzumhur/Navone/Garin/Svrcina/Blockx/Goffin/Bautista Agut.

Pierwszy mecz Huberta Hurkacza w Copa Cap Canie zaplanowano na środę 11 marca.