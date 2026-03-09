Indian Wells: Zieliński/Johnson - Erler/Vavassori. Relacja live i wynik na żywo

To pierwsze starcie obu duetów w historii. Zieliński i jego brytyjski partner rywalizowali pod koniec lutego w Acapulco, ale tam przegrali w pierwszej rundzie z Flavio Cobollim i Grigorem Dimitrowem. Z kolei austriacko-włoski tandem nie grał razem nigdzie. Ich debiut w parze przypada właśnie na Indian Wells.

Na zwycięzcę tego meczu czeka już duet Argentyńczyków - Maximo Gonzalez i Andres Molteni. Zieliński i Johnson zostali rozstawieni z numerem ósmym.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Johnson - Erler/Vavassori na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport