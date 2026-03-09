Indykpol AZS ograł ChKS! Beniaminek zaskoczył w pierwszym secie

Po wyrównanym początku (8:8), przewagę zaczęli budować siatkarze z Chełma (9:12). Powiększyli ją, gdy punktowe serwisy dołożyli Paweł Rusin (11:16) oraz Jędrzej Goss (14:19). Gospodarze złapali kontakt przy zagrywkach Moritza Karlitzka (18:19), a później wyrównali (20:20). Końcówka należała jednak do ChKS. Grzegorz Jacznik posłał asa, po chwili Rusin wywalczył piłkę setową (21:24), gospodarze obronili się w dwóch akcjach, ale Goss ograł blok rywali i zdobył decydujący punkt (23:25).

Drugą odsłonę udanie rozpoczęli gospodarze (3:0, 10:7). Później jednak znów do głosu doszli siatkarze z Chełma (11:12, 14:16). Olsztynianie wyrównali i losy seta ważyły się do samego końca, a dwie ostatnie akcje padły łupem lepiej grającego w tym secie w ofensywie Indykpolu AZS. Skuteczny atak Moritza Karlitzka i błąd rywali zamknęły tę część meczu (25:23).

Set numer trzy przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów, a wynik długo krążył wokół remisu (9:9, 15:15). Więcej zimnej krwi w końcówce zachowali olsztynianie, którzy wygrali kluczowe akcje. Jan Hadrava wywalczył piłkę setową atakiem blok-aut (24:22), a Moritz Karlitzek ustalił wynik na 25:23.

Otwarcie czwartej partii dla olsztynian (7:4). Goście trzymali kontakt z rywalami, ale w środkowej części seta popis dali siatkarze Indykpolu AZS - znakomicie zagrywał Johannes Tille, a gospodarze wygrali serię ośmiu akcji od stanu 12:10 do 20:10. Gospodarze spokojnie zmierzali po zwycięstwo. Błąd serwisowy rywali dał im piłkę meczową, a Jan Hadrava przypieczętował zwycięstwo asem serwisowym (25:15).



Skrót meczu AZS - ChKS:





Najwięcej punktów: Moritz Karlitzek (24), Paweł Halaba (12) - AZS; Jędrzej Goss (11), Tomasz Piotrowski (10), Łukasz Swodczyk (10) - ChKS. MVP: Moritz Karlitzek (18/34 = 53% skuteczności w ataku + 5 asów + 1 blok).

Indykpol AZS Olsztyn - InPost ChKS Chełm 3:1 (23:25, 25:23, 25:23, 25:15)

AZS: Seweryn Lipiński, Johannes Tille, Moritz Karlitzek, Paweł Cieślik, Arthur Szwarc, Paweł Halaba – Jakub Ciunajtis (libero) oraz Łukasz Kozub, Jan Hadrava, Karol Borkowski. Trener: Daniel Pliński.

ChKS: Paweł Rusin, Mariusz Marcyniak, Jędrzej Goss, Tomasz Piotrowski, Łukasz Swodczyk, Grzegorz Jacznik – Kazuma Sonae (libero) oraz Jędrzej Gruszczyński (libero), Amirhossein Esfandiar. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI