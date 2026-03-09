Jan Zieliński gra w Indian Wells. Transmisja TV i stream online

Zieliński i Johnson w tym sezonie świetnie poradzili sobie na Australian Open. Podczas wielkoszlemowej imprezy polsko-brytyjski duet doszedł aż do półfinału. Tam jednak lepsza okazała się para Jason Kubler/Marc Polmans.

Po zakończeniu zmagań w Australii pochodzący z Warszawy tenisistka i jego partner na korcie nie mogli złapać dobrej formy. Wzięli udział w turniejach w Delray Beach i Acapulco. W obu przypadkach przegrali w pierwszych rundach.

Naprzeciwko Zielińskiego i Johnsona w premierowym starciu w Indian Wells stanie para Alexander Erler/Andrea Vavassori. Dla Austriaka i Włocha będzie to pierwszy wspólny występ na oficjalnym turnieju.

Transmisja z meczu Jana Zielińskiego w Indian Wells na Polsat Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 19:00.

AA, Polsat Sport