Jan Zieliński gra w Indian Wells. Transmisja TV i stream online

Tenis

Jan Zieliński rozpoczyna rywalizację podczas tegorocznej edycji turnieju ATP w Indian Wells. Polak i Luke Johnson w pierwszej rundzie amerykańskiej rywalizacji zmierzą się z duetem Alexander Erler/Andrea Vavassori. Transmisja meczu Jana Zielińskiego w Indian Wells na Polsat Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go.

Tenisista Jan Zieliński w akcji, ubrany w beżową koszulkę polo, białe spodenki i czapkę, z radością na twarzy zaciska pięść, trzymając rakietę tenisową.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Jana Zielińskiego w Indian Wells?

Zieliński i Johnson w tym sezonie świetnie poradzili sobie na Australian Open. Podczas wielkoszlemowej imprezy polsko-brytyjski duet doszedł aż do półfinału. Tam jednak lepsza okazała się para Jason Kubler/Marc Polmans.

 

Po zakończeniu zmagań w Australii pochodzący z Warszawy tenisistka i jego partner na korcie nie mogli złapać dobrej formy. Wzięli udział w turniejach w Delray Beach i Acapulco. W obu przypadkach przegrali w pierwszych rundach. 

 

Naprzeciwko Zielińskiego i Johnsona w premierowym starciu w Indian Wells stanie para Alexander Erler/Andrea Vavassori. Dla Austriaka i Włocha będzie to pierwszy wspólny występ na oficjalnym turnieju.

 

Transmisja z meczu Jana Zielińskiego w Indian Wells na Polsat Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 19:00.

AA, Polsat Sport
