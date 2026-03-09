Kolejne zamieszanie w polskiej piłce. PZPN wydał komunikat

„Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN, prowadzi postępowanie wobec pięciu zawodników szczebla centralnego w związku z podejrzeniem popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na uczestnictwie w niedozwolonych zakładach bukmacherskich (art. 80 (1) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)" - głosi oświadczenie piłkarskiej centrali.

Szczebel centralny to rozgrywki od ekstraklasy do drugiej ligi.

„Zgromadzony materiał dowodowy, w tym szczegółowe wykazy zakładów bukmacherskich zawieranych na kontach należących do obwinionych zawodników, wskazuje na dokonanie ponad 5422 niedozwolonych zakładów. W ocenie Rzecznika Dyscyplinarnego stanowi to podstawę do postawienia zarzutów dyscyplinarnych wszystkim pięciu zawodnikom, a w dwóch przypadkach – do zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zakazu udziału w meczach mistrzowskich i pucharowych (art. 127 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)" - poinformował PZPN.

Jak dodano, każda sprawa jest rozpatrywana odrębnie. Surowsze sankcje mogą dotyczyć zawodników obstawiających mecze rozgrywek, w których sami występowali. Badany jest ich wpływ na przebieg lub wynik, pod kątem ewentualnego match-fixingu (ustawianie meczów). W tym zakresie analizowanych jest 69 zakładów bukmacherskich.

Świat futbolu co jakiś czas wstrząsany jest aferami związanymi z zakładami bukmacherskimi. Ostatnio w Turcji, gdzie pod lupą śledczych znalazło się około 3700 piłkarzy, a 25 zawodników ekstraklasy i prawie 1000 graczy niższych lig otrzymało kary zawieszenia do 12 miesięcy. Ponadto zawieszono około 150 sędziów, a w związku z tą sprawą aresztowano kilkudziesięciu dyrektorów klubów i działaczy.

PAP