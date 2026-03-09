"Kolejorz" ma za sobą udany dwumecz w 1/16 finału Ligi Konferencji. Podopieczni Nielsa Frederiksena trafili na fiński KuPS Kuopio i dwukrotnie okazali się lepsi. Najpierw wygrali 2:0 na wyjeździe, a następnie ograli rywali u siebie 1:0.

Teraz rywalem Lecha będzie Szachtar Donieck, który w fazie ligowej Ligi Konferencji zajął szóste miejsce, notując cztery zwycięstwa, jeden remis oraz jedną porażkę. Ta porażka to oczywiście spotkanie z Legią Warszawa, które zakończyło się triumfem ekipy ze stolicy Polski 2:1.

Szachtar w lidze ukraińskiej radzi sobie bardzo dobrze. Jest na pierwszym miejscu w tabeli i ma na koncie tylko jedną porażkę w 19 meczach. Do gry o punkty wrócił w lutym, wygrywając trzy spotkania bez straty gola.

Z kolei Lech po udanej sześciu kolejnych zwycięstw zanotował dwie porażki - z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski oraz z Widzewem Łódź w PKO BP Ekstraklasie. Jak będzie w czwartek?

Lech Poznań - Szachtar Donieck. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Ligę Konferencji?

Transmisja meczu Lech Poznań - Szachtar Donieck w czwartek 12 marca od 18.35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od 17.00. Z kolei o 22.50 studio pomeczowe.