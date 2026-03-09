Liga Konferencji: Fiorentina - Raków Częstochowa. Transmisja TV i stream online

Raków Częstochowa zakończył fazę ligową Ligi Konferencji na drugim miejscu w tabeli. Był to spory sukces, dzięki któremu bezpośrednio awansował do 1/8 finału. Podczas przerwy zimowej doszło jednak do zmiany szkoleniowca - Marka Papszuna zastąpił Łukasz Tomczyk, który stanął przed największym wyzwaniem w karierze.

Choć początek rundy był rozczarowujący, w ostatnich spotkaniach zespół radzi sobie całkiem nieźle. Nie dość, że wygrał z Bruk-Bet Termalicą oraz Pogonią Szczecin, awansował również do półfinału STS Pucharu Polski po zwycięstwie z Avią Świdnik.

Teraz Raków zagra o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Jego rywalem będzie pogromca Jagiellonii Białystok - Fiorentina. Piłkarze Paolo Vanoliego w pierwszym meczu rozbili polski zespół aż 3:0, natomiast w rewanżu niewiele brakowało, by stracili przewagę. Po trzech golach Bartosza Mazurka Jagiellonia doprowadziła do dogrywki, ale ostatecznie została wyeliminowana.

Fiorentina spisuje się w europejskich rozgrywkach bardzo dobrze, ale w lidze ma ostatnio duże problemy. Wszystko wskazuje na to, że do samego końca będzie walczyć o utrzymanie. W ubiegłym tygodniu najpierw przegrała z Udinese 0:3, a potem jedynie zremisowała z Parmą.

Fiorentina - Raków Częstochowa. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Fiorentina - Raków Częstochowa będzie można obejrzeć w czwartek 12 marca w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2, a ponadto online w serwisie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy o 17:00.