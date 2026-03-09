Liga Mistrzów. Kiedy mecze 1/8 finału? O której godzinie?
Przed nami pierwsze mecze 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Kto postawi pierwszy krok w stronę awansu do kolejnego etapu rywalizacji? Kiedy mecze Ligi Mistrzów? O której godzinie?
Piłkarska Liga Mistrzów wchodzi w decydującą fazę. Już we wtorek (10 marca) i środę (11 marca) zostaną rozegrane pierwsze mecze 1/8 finału Champions League.
Polscy kibice na pewno z zaciekawieniem będą spoglądać na starcie Newcastle United z Barceloną. Czy "Duma Katalonii", w której barwach występują Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny będzie w stanie sięgnąć po zwycięstwo na trudnym terenie?
Hitami tego etapu rywalizacji na spokojnie można nazwać starcia Paris Saint-Germain - Chelsea oraz Real Madryt - Manchester City. Nie należy zapominać o zespole Bodoe/Glimt, który sensacyjnie zapewnił sobie awans do 1/8 finału, eliminując Inter.
Kiedy mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów? O której godzinie?
10 marca, wtorek
Galatasaray - Liverpool; godz. 18.45
Atalanta Bergamo - Bayern Monachium; godz. 21.00
Atletico Madryt - Tottenham Hotspur; godz. 21.00
Newcastle United - Barcelona; godz. 21.00
11 marca, środa
Bayer Leverkusen - Arsenal; godz. 18.45
Bodoe/Glimt - Sporting Lizbona; godz. 21.00
Paris Saint-Germain - Chelsea; godz. 21.00
Real Madryt - Manchester City; godz. 21.00