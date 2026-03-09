Liga Mistrzyń siatkarek. Gdzie oglądać ćwierćfinały? Transmisje TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

Czas na ćwierćfinały Ligi Mistrzyń siatkarek! Wśród ośmiu najlepszych klubów Europy znalazł się mistrz Polski - DevelopRes Rzeszów. Kiedy mecze 1/4 finału? Gdzie oglądać transmisje? Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów ćwierćfinałowych siatkarskiej Ligi Mistrzyń.

Dwie siatkarki w czerwonych strojach z numerami 1 i 2 na koszulkach.
fot. CEV
Siatkówka - ćwierćfinały Ligi Mistrzyń. Gdzie oglądać transmisje?Kiedy gra DevelopRes Rzeszów?

Bezpośredni awans do tej fazy rozgrywek wywalczyli zwycięzcy grup: VakifBank Stambuł (grupa A), Fenerbahce Medicana Stambuł (grupa B), Eczacibasi Dynavit Stambuł (grupa C), A. Carraro Prosecco Doc Conegliano (grupa D) i DevelopRes Rzeszów (grupa E). Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano oraz Zeren SK Ankara dotarły do 1/4 finału, wygrywając rywalizację w rundzie play-off.

 

W ćwierćfinale Ligi Mistrzyń siatkarek zagrają cztery drużyny z Turcji, trzy z Włoch oraz jedna z Polski. Siatkarki Developresu Rzeszów staną przed trudnym zadaniem - ich rywalem na tym etapie rozgrywek będzie jeden z tureckich gigantów - Eczacibasi Dynavit Stambuł.

 

Spotkania rewanżowe zostaną rozegrane 18 i 19 marca. Zwycięzcy rywalizacji awansują do turnieju finałowego Ligi Mistrzyń, który zostanie rozegrany w Stambule.

 

Transmisje ćwierćfinałów Ligi Mistrzyń siatkarek:

 

2026-03-10: Numia Vero Volley Milano – VakifBank Stambuł (wtorek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport Extra 2)
2026-03-11: Eczacibasi Dynavit Stambuł – DevelopRes Rzeszów (środa, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-03-11: Zeren SK Ankara – A. Carraro Prosecco DOC Conegliano (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport Premium 2)
2026-03-11: Savino del Bene Scandicci – Fenerbahce Medicana Stambuł (środa, godzina 18.45; transmisja – Polsat Sport Extra 3).

 

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE

