Nie zagra do końca sezonu! Fatalna informacja o kontuzji słynnego siatkarza

Na początku lutego Trentino Volley przekazało informację, że ​badania diagnostyczne, którym w ostatnich godzinach został poddany Alessandro Michieletto, wykazały niepełne złamanie przeciążeniowe prawej nasady łuku czwartego kręgu lędźwiowego. Siatkarz przechodził wówczas rehabilitację, a klub nie określił terminu, w którym słynny przyjmujący wróci do gry.

W niedzielnym programie "AfterHours-La Superlega di notte" dyrektor generalny klubu z Trydentu Bruno Da Re ujawnił, że najlepszy siatkarz świata minionego roku nie wróci do gry do końca sezonu.

– Myślę, że ten sezon jest dla niego praktycznie zakończony. Chodzi, nie odczuwa bólu i wykonuje wszystkie swoje codzienne czynności, poza grą w siatkówkę – powiedział Da Re.

Kontuzja Michieletto to poważne osłabienie ekipy Itas Trentino, która walczy o ćwierćfinał Ligi Mistrzów z PGE Projektem Warszawa. W pierwszym meczu włoska drużyna wygrała na Torwarze 3:2. Rewanż zostanie rozegrany w środę 11 marca.