Nowe informacje w sprawie afery z Goncalo Feio! Do akcji wkroczyła prokuratura

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że policja otrzymała zgłoszenie o naruszeniu nietykalności cielesnej.

- W wyniku sprzeczki, do której doszło na klubowym korytarzu po meczu Radomiaka, 57-letni mężczyzna miał uderzyć 36-letniego mężczyznę – powiedziała Jaśkiewicz.

Policjantka nie chciała potwierdzić, że – jak podają lokalne media - chodzi o znanego radomskiego radnego Dariusza Wójcika i trenera Radomiaka Portugalczyka Goncalo Feio.

Zaznaczyła, że sprawa została skierowana do prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. Jak dowiedziała się PAP w prokuraturze, śledczy będą w poniedziałek zapoznawać się z materiałami.

Portal Radom24 podał, że przyczyną awantury miał być zły stan murawy stadionu przy ul. Struga 63. Według informacji portalu zawieszony w tym spotkaniu Feio, który oglądał mecz z trybun, opuszczając je spotkał na korytarzu 57-letniego radnego Dariusz Wójcika, a jednocześnie pracownika klubu.

- Szkoleniowiec w niewybrednych słowach miał oskarżyć go przy świadkach o złe przygotowanie boiska (…). Gdy kilka minut później adwersarze ponownie spotkali się na korytarzu, Dariusz Wójcik miał wykrzyknąć do Goncalo Feio, że nie życzy sobie obrażania i wtedy doszło między nimi do scysji – napisał portal. Feio wezwał policję i złożył zawiadomienie, że został uderzony przez pracownika klubu.

