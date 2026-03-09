Nowe informacje w sprawie afery z Goncalo Feio! Do akcji wkroczyła prokuratura

Piłka nożna

Prokuratura w Radomiu zajmie się incydentem, do którego doszło po niedzielnym meczu piłkarskiej ekstraklasy Radomiaka z GKS Katowice (0:1). Znany radomski radny, będący też pracownikiem klubu, miał uderzyć trenera drużyny gospodarzy. Poszło o złe przygotowanie nawierzchni boiska.

Mężczyzna w kurtce stoi na boisku piłkarskim przed trybunami stadionu z napisem Radomiak.
fot. Cyfrasport
Goncalo Feio miał zostać uderzony

Rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że policja otrzymała zgłoszenie o naruszeniu nietykalności cielesnej.

 

- W wyniku sprzeczki, do której doszło na klubowym korytarzu po meczu Radomiaka, 57-letni mężczyzna miał uderzyć 36-letniego mężczyznę – powiedziała Jaśkiewicz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Feio rozwiąże kontrakt z Radomiakiem?! Miał zostać uderzony po meczu!

 

Policjantka nie chciała potwierdzić, że – jak podają lokalne media - chodzi o znanego radomskiego radnego Dariusza Wójcika i trenera Radomiaka Portugalczyka Goncalo Feio.

 

Zaznaczyła, że sprawa została skierowana do prokuratury Rejonowej Radom-Wschód. Jak dowiedziała się PAP w prokuraturze, śledczy będą w poniedziałek zapoznawać się z materiałami.

 

Portal Radom24 podał, że przyczyną awantury miał być zły stan murawy stadionu przy ul. Struga 63. Według informacji portalu zawieszony w tym spotkaniu Feio, który oglądał mecz z trybun, opuszczając je spotkał na korytarzu 57-letniego radnego Dariusz Wójcika, a jednocześnie pracownika klubu.

 

- Szkoleniowiec w niewybrednych słowach miał oskarżyć go przy świadkach o złe przygotowanie boiska (…). Gdy kilka minut później adwersarze ponownie spotkali się na korytarzu, Dariusz Wójcik miał wykrzyknąć do Goncalo Feio, że nie życzy sobie obrażania i wtedy doszło między nimi do scysji – napisał portal. Feio wezwał policję i złożył zawiadomienie, że został uderzony przez pracownika klubu.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAGONCALO FEIOPIŁKA NOŻNARADOMIAK RADOM
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rangers FC - Celtic FC. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 