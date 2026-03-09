Orlen Basket Liga: WKS Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych. Transmisja TV i stream online

WKS Śląsk Wrocław nie może ostatnio ustabilizować formy. Choć w czwartkowym meczu ligowym z MKS-em Dąbrowa Górnicza wygrał 95:90, wcześniej przegrał choćby z zespołem Orlen Zastal Zielona Góra w półfinale Pucharu Polski i został wyeliminowany z rozgrywek.

Kolejnym rywalem wrocławskiej drużyny będzie Górnik Zamek Książ Wałbrzych, który również nie może zanotować serii zwycięstw. W ostatnim meczu ligowym pokonał zespół Miasto Szkła Krosno 90:74. Wcześniej został za to rozbity w półfinale zmagań pucharowych przez Trefl Sopot 67:92.

Do wtorkowego spotkania przystąpi bez jednego z najważniejszych graczy, czyli Ike’a Smitha. Szkoleniowiec Andrzej Adamek będzie miał już do dyspozycji Lovella Cabbila, który wyleczył uraz.

Górnik wygrał trzy ostatnie mecze z rzędu ze Śląskiem, w tym to na początku sezonu, które zakończyło się wynikiem 85:83. Najbliższe starcie będzie bardzo ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ligową tabelę.

Na ten moment wrocławski zespół zajmuje piątą lokatę (33 pkt), podczas gdy Górnik - dopiero dziesiątą (31 pkt).

Transmisja meczu WKS Śląsk Wrocław - Górnik Zamek Książ Wałbrzych w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 4 oraz online na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:10.