W Portugalii zachwyty nad golem Pietuszewskiego. Oto, co powiedział Jose Mourinho

Aż ciężko uwierzyć, że ten chłopak ma dopiero 17 lat. Gra jaką prezentuje na boisku przypomina bardziej rutyniarza niż młokosa bez międzynarodowego obycia. Dowodem na to jego gol przeciwko Benfice, kiedy przebiegł kilkadziesiąt metrów na pełnej szybkości, kapitalnie poradził sobie z legendarnym Nicolasem Otamendim i mocnym strzałem umieścił piłkę w siatce.

Po tej bramce olbrzymie pretensje do swojego zespołu miał Mourinho. Jego Benfica ostatecznie odrobiła straty w drugiej połowie i zremisowała 2:2, ale "The Special One" wrócił do akcji z udziałem Pietuszewskiego na pomeczowej konferencji prasowej.

ZOBACZ TAKŻE: Portugalczycy zakochani w Pietuszewskim. "Cudowne dziecko"

— Drugi gol, którego straciliśmy, jest absolutnie absurdalny. Popełniliśmy błędy. FC Porto miało świetną pierwszą połowę, ale Benfica popełniła wiele błędów i oddała grę. W drugiej połowie udało nam się odwrócić losy meczu, ale zawsze odczuwaliśmy te same trudności w przejściu. Trener rywali powiedział, że mieli cztery lub pięć sytuacji na otwartym boisku. To prawda. Nie były to okazje do zdobycia gola, ponieważ nie byli skuteczni z Pietuszewskim. Nie można mieć takich sytuacji na otwartym boisku. Trzeba mieć kontrolę, bezpieczeństwo - przyznał.

Pietuszewski, mimo młodego wieku, kapitalnie odnalazł się w FC Porto. W siedmiu meczach ligowych ma już dwie bramki i asystę. W hicie z Benfiką grał do 64. minuty, natomiast w pełnym wymiarze wystąpili Jan Bednarek i Jakub Kiwior.

Polsat Sport