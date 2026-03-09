PKO BP Ekstraklasa: Wisła Płock - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Wisła Płock - Arka Gdynia to mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Arka Gdynia na Polsatsport.pl.`

Wisła nie może zaliczyć swoich ostatnich występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce do najlepszych. Piłkarze klubu z Płocka przegrali swoje ostatnie cztery ligowe spotkania. Lepsi od nich okazali się kolejno zawodnicy: Piasta Gliwice, Widzewa Łódź, Legii Warszawa i Zagłębia Lubin.

 

Arka natomiast nadal znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Klub z Gdyni jest w strefie spadkowej, wyprzedzając o zaledwie cztery punkty ostatnią Bruk-Bet Temalicę Nieciecza.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

