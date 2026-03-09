PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - InPost ChKS Chełm. Relacja live i wynik na żywo

Indykpol AZS Olsztyn walczy o jak najwyższą pozycję w czołówce tabeli. W poprzedniej kolejce wygrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów (3:1). W kolejnym spotkaniu Olsztynianie zmierzą się z walczącym o utrzymanie InPost ChKS Chełm, który w ostatnim meczu odniósł zwycięstwo nad Ślepskiem Malow Suwałki (3:1), powiększając swoją przewagę nad strefą spadkową.



Siatkarze prowadzeni przez Daniela Plińskiego plasują się obecnie na piątym miejscu w ligowej tabeli. Ukraińska drużyna jest 13.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - InPost ChKS Chełm na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport