Pogromca Hurkacza postraszył legendę! Djoković przetrwał trudne chwile

Pierwszy set poszedł po myśli Djokovicia, który przełamał rywala w trzecim gemie, a przy własnym serwisie nie miał większych kłopotów. Wygrał 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Zieliński obronił sześć piłek meczowych! To nie wystarczyło

Druga partia to jednak zupełnie inna historia. Choć zaczęło się od długiego gema przy serwisie Kovacevicia, to reprezentant Stanów Zjednoczonych ostatecznie okazał się lepszy, a następnie dwukrotnie przełamał legendarnego Serba. Wygrał 6:1, a losy spotkania rozstrzygnął trzeci set.

W nim obaj długo utrzymywali swój serwis. Dopiero w dziesiątym gemie Djoković przełamał przeciwnika, wygrywając 6:4.

Obaj zawodnicy rywalizowali w tym turnieju z Polakami. Kovacevic pokonał w pierwszej rundzie Huberta Hurkacza 7:6, 7:6, podczas gdy Djoković fazę później wyeliminował Kamila Majchrzaka (4:6, 6:1, 6:2).

Rywalem Serba w kolejnej rundzie będzie Francisco Cerundolo lub Jack Draper.

Wynik meczu:

Novak Djokovic - Aleksandar Kovacevic 6:4, 1:6, 6:4

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisje ATP w Indian Wells na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport