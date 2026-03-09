Polska vs USA. Emocjonująca walka wieczoru

W walce wieczoru kibice zobaczą starcie w wadze ciężkiej pomiędzy najwyżej notowanym polskim pięściarzem w rankingach WBC Kacprem Meyną, a bardzo doświadczonym Amerykaninem Anthonym "Junior" Wrightem. Wright to były pretendent do tytułu mistrza świata, który w swojej karierze walczył o pas mistrzowski federacji WBA z Beibutem Shumenovem. Amerykanin znany jest z twardego stylu walki oraz dużego doświadczenia zdobywanego w pojedynkach z czołowymi zawodnikami światowego boksu. Dla Kacpra Meyny będzie to kolejny ważny test w karierze oraz okazja do potwierdzenia swojej pozycji wśród najlepszych polskich zawodników wagi ciężkiej. Pojedynek zaplanowany jest na dystansie 10 rund.

Jednym z najważniejszych pojedynków gali będzie również starcie Mateusza Polskiego z Igorem Prygą. Pojedynek odbędzie się na dystansie 10 rund, a stawką walki będą dwa tytuły: Pas Mistrza Polski oraz WBC Baltic Silver. Mateusz Polski to jeden z najbardziej technicznych polskich pięściarzy, znany z bardzo dynamicznego stylu walki i świetnej pracy na nogach. Z kolei Igor Pryga to twardy i nieustępliwy zawodnik, który potrafi prowadzić bardzo ofensywny boks. To zestawienie zapowiada bardzo widowiskową i emocjonującą walkę o dwa prestiżowe pasy.

Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek ogłoszeń. W najbliższych dniach będą stopniowo odsłaniane kolejne walki tej wyjątkowej gali w Kościerzynie – sercu Kaszub.

Partnerem tytularnym gali po raz kolejny została firma Estimet. Prezes firmy Estimet, Szczepan Pobłocki, podkreśla swoje zadowolenie z poziomu sportowego wydarzenia: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowanej karty walk. Dlatego już po raz trzeci zdecydowaliśmy się zostać partnerem tytularnym gali Rocky Boxing Night. Wierzymy, że kibice zobaczą w Kościerzynie boks na bardzo wysokim poziomie".

