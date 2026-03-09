Portugalczycy zakochani w Pietuszewskim. "Cudowne dziecko"

Dziennik "Record" przypomniał pomeczową złość trenera gospodarzy Jose Mourinho, który ocenił, że swoim golem Pietuszewski ośmieszył defensywę "Orłów".

Z kolei telewizja Canal 11 uznała 17-letniego Polaka za najlepszego zawodnika ekipy gości w niedzielnym meczu, dając mu "ósemkę" w 10-stopniowej skali. Komentatorzy stacji podkreślili jego wysokie umiejętności, w szczególności drybling, po którym zdobył on gola.

- Czy nie ze względu na takie akcje kochamy futbol? Ilu piłkarzy w lidze portugalskiej potrafi zrobić taką "kiwkę", jaką popisał się wczoraj Pietuszewski? Niewielu – ocenili komentatorzy Canal 11 nazywając akcję Polaka "hymnem o futbolu".

Lizbońska telewizja sportowa odnotowała, że młody Polak dzięki niedzielnej bramce stał się najmłodszym w historii rywalizacji Benfiki z FC Porto obcokrajowcem, który strzelił gola.

W komentarzach po niedzielnym klasyku w Lizbonie przeważa opinia, że Pietuszewski jest odważny na boisku, podejmuje szybkie decyzje w trakcie meczu, ale ma również zdolność adaptacji w nowym otoczeniu.

Komentatorzy dziennika sportowego "A Bola" uważają, że pochodzący z Białegostoku nastolatek wszedł do pierwszego zespołu FC Porto tak pewnie, jakby od lat grał w drużynach juniorskich tego klubu. Wskazują, że młody Polak swoimi akcjami ożywia grę tej drużyny, a jedną z jego cech jest dobra technika.

Także wydawany w Porto dziennik sportowy "O Jogo" poświęca dużo miejsca wyjściu Pietuszewskiego z kontratakiem i efektownemu zmyleniu przez niego doświadczonego argentyńskiego obrońcy Nicolasa Otamendiego w 40. minucie spotkania.

"Młody polski skrzydłowy zrobił zwód wysokiej klasy, 'usadził' Otamendiego, a następnie strzelił gola dla FC Porto" – opisał w poniedziałkowym wydaniu akcję, po której Pietuszewski zdobył bramkę dla "Smoków". To jego drugie trafienie w lidze portugalskiej.

Z kolei dziennik "Correio da Manha" oraz związana z nim stacja telewizyjna CMTV nazywając Pietuszewskiego "geniuszem" oraz "cudownym dzieckiem" spodziewają się dalszego rozkwitu talentu tego nastolatka.

"Ciekawe czym nas jeszcze ten 17-latek zaskoczy?" – podsumowali retorycznym pytaniem komentatorzy portugalskiej stacji telewizyjnej.

PAP