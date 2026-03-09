Reprezentant Polski najlepszym strzelcem. Jego ekipa wygrała

Czołowy strzelec reprezentacji Biało-Czerwonych przebywał na parkiecie 27 minut. Trafił dwa z sześciu rzutów za dwa punkty, pięć z dziewięciu za trzy oraz jeden z dwóch wolnych. Miał także dwie zbiórki i asystę.

Anadolu Efes z bilansem 13 zwycięstw i ośmiu porażek zajmuje piątą pozycję w tabeli superligi. Liderem jest Fenerbahce Stambuł (19-2), przed Besiktasem (18-3), a trzecią lokatę zajmuje Bahcesehir College (15-6), w którym występuje kapitan reprezentacji Polski Mateusz Ponitka.

Drużyna Pinar Karsiyaka Michała Sokołowskiego, innego czołowego gracza Biało-Czerwonych, z bilansem 4-17 jest klasyfikowana na 15., przedostatniej pozycji w tabeli.

PAP