Sensacja w mistrzostwach Polski! Król-Walas pokonana
Olimpia Kwiatkowska zdobyła złoty medal w mistrzostwach Polski w gigancie równoległym. 26-latka pokonała w finale Aleksandrę Król-Walas o 0,32 sekundy. Po brąz sięgnęła Weronika Dawidek.
Olimpia Kwiatkowska ma za sobą znakomity okres. Po dwóch wygranych w weekend Pucharze Europy sięgnęła teraz po mistrzostwo Polski podczas poniedziałkowych zawodów w Białce Tatrzańskiej. W finale uzyskała czas 1:14.22 i pokonała Aleksandrę Król-Walas o 0,32 s.
ZOBACZ TAKŻE: Władimir Semirunnij z medalem mistrzostw świata! Wielki sukces reprezentanta Polski
Na trzeciej lokacie uplasowała się Weronika Dawidek. Rywalizująca z nią o brązowy medal Olga Kaciczak nie ukończyła zmagań. Kolejne miejsca zajęły: Maria Chyc, Nadia Piwowarczyk, Klara Kulpińska oraz Natasza Piwowarczyk.
Finał:
1. Olimpia Kwiatkowska - 1:14.22
2. Aleksandra Król-Walas - 1:15.14
Mały finał:
3. Weronika Dawidek - 1:17.22
4. Olga Kaciczak - 1:16.66 *
1/4 finał:
5. Maria Chyc - 1:17.45
6. Nadia Piwowarczyk - 1:19.84 *
7. Klara Kulpińska - 1:20.52
8. Natasza Piwowarczyk - 1:21.03
*nieskończony
Jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn, złoty medal zdobył Michał Nowaczyk, który pokonał w finale Oskara Kwiatkowskiego. Po brąz sięgnął Mykhailo Kharuk.Przejdź na Polsatsport.pl