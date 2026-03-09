Sensacja w mistrzostwach Polski! Król-Walas pokonana

Hubert PawlikZimowe

Olimpia Kwiatkowska zdobyła złoty medal w mistrzostwach Polski w gigancie równoległym. 26-latka pokonała w finale Aleksandrę Król-Walas o 0,32 sekundy. Po brąz sięgnęła Weronika Dawidek.

Portret kobiety w kasku narciarskim i goglach, patrzącej w bok z uśmiechem.
fot. PAP
Aleksandra Król-Walas przegrała z Olimpią Kwiatkową w finale mistrzostw Polski

Olimpia Kwiatkowska ma za sobą znakomity okres. Po dwóch wygranych w weekend Pucharze Europy sięgnęła teraz po mistrzostwo Polski podczas poniedziałkowych zawodów w Białce Tatrzańskiej. W finale uzyskała czas 1:14.22 i pokonała Aleksandrę Król-Walas o 0,32 s.

 

Na trzeciej lokacie uplasowała się Weronika Dawidek. Rywalizująca z nią o brązowy medal Olga Kaciczak nie ukończyła zmagań. Kolejne miejsca zajęły: Maria Chyc, Nadia Piwowarczyk, Klara Kulpińska oraz Natasza Piwowarczyk.

 

Finał:

1. Olimpia Kwiatkowska - 1:14.22

2. Aleksandra Król-Walas - 1:15.14

 

Mały finał: 

3. Weronika Dawidek - 1:17.22

4. Olga Kaciczak - 1:16.66 *

 

1/4 finał:

5. Maria Chyc - 1:17.45

6. Nadia Piwowarczyk - 1:19.84 *

7. Klara Kulpińska - 1:20.52

8. Natasza Piwowarczyk - 1:21.03

 

*nieskończony

 

Jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn, złoty medal zdobył Michał Nowaczyk, który pokonał w finale Oskara Kwiatkowskiego. Po brąz sięgnął Mykhailo Kharuk.

ALEKSANDRA KRÓL-WALAS MISTRZOSTWA POLSKI OLIMPIA KWIATKOWSKA SNOWBOARD
