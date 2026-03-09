Skandaliczne sceny! Masowa bójka na boisku! Sędzia pokazał 23 czerwone kartki!

To była już 96. minuta meczu, gdy Cruzeiro mogło podwyższyć wynik na 2:0 i przypieczętować zwycięstwo. Wówczas doszło do stykowej sytuacji pomiędzy bramkarzem Atletico, a zawodnikiem rywali, który próbował wykorzystać dobitkę. Golkiper ucierpiał, a następnie miał olbrzymie pretensje do swojego adwersarza o zbyt ostre zagranie. Doszło do rękoczynów, co stanowiło zaproszenie dla pozostałych, aby interweniować.

Wystarczyło kilka sekund, kiedy standardowa, piłkarska przepychanka zamieniła się w totalną rozróbę! Udział w niej wzięli dosłownie wszyscy uczestnicy, łącznie ze sztabami szkoleniowymi. Niektórzy okładali się pięściami w amoku. Każdy bił się z każdym. Sytuacja wymknęła się spod kontroli i była nie do opanowania. Piłkarze ganiali się po boisku, a wśród nich był m.in. Hulk - były reprezentant Brazylii oraz takich klubów jak FC Porto czy Zenit.

Kiedy już bijatyka samoistnie została przerwana, arbiter zabrał się za wymierzenie kar. Nie patyczkował się z analizą, kto jest winny, kto ofiarą. Dowód? Aż 23 czerwone kartki! Coś takiego w profesjonalnym futbolu zdarza się bardzo rzadko.

Oczywiście ze względu na olbrzymią skalę przepychanek, tamtejsze futbolowe władze będą szczegółowo wszystko analizować. Brazylijskie media spekulują, że obu drużynom grozi obustronny walkower.

